احتفال أقباط بني سويف ببدء صوم السيدة العذراء في دير بياض العرب

بدأ أقباط محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، صوم موسم السيدة العذراء، والذي يستمر لمدة 15 يومًا، تزامنًا مع انطلاق الموسم في دير بياض العرب، وسط حالة من السعادة والفرحة، خاصة مع انتهاء أعمال تطوير وإعادة تأهيل عدد من مبانى الدير.

توافد الأهالي على دير السيدة العذراء

وتوافد الأهالي من مختلف مدن وقرى محافظة بني سويف ومن المحافظات المجاورة من الأقباط، اليوم، على دير السيدة العذراء ببياض العرب بمحافظة بني سويف، تزامنا مع بدء صوم السيدة العذراء والذي يستمر حتى يوم 22 أغسطس الجاري، للاستمتاع بروحانيات المكان، والجو الرائع بالدير نظرًا لكونه يقع على نهر النيل.

وشهد دير السيدة العذراء ببياض العرب عمليات التطوير التي طالت عدة مبان وكافتيريات الدير، تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف، حيث يحرص زوار الدير على المشاركة في الطقوس الدينية من قداسات وترانيم والتي يقدمها الدير لزواره على مدار اليوم.

إجراءات إضافية لتأمين زائري الدير

وقال القمص اسطفانوس سليمان المشرف على الاحتفال بدير السيدة العذراء ببياض العرب، إنه تنفيذا لتوجيهات نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، جرى اتخاذ العديد من الإجراءات الإضافية هذا العام لضمان سلامة المترددين على الدير، ولضمان نجاح تنظيم الموسم وسيولة الحركة داخل وخارج الدير وتماشيا مع الوضع الأمني، حيث تم منع دخول السيارات إلى داخل الدير، كما تم إلغاء تواجد الباعة وأصحاب الملاهي خارج الدير، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية في ذلك.