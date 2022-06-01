محافظ المنيا يتفقد دير جبل الطير بسمالوط خلال الاحتفال بمولد السيدة العذراء

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، حيث قدم المحافظ التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط، وكان في استقباله الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.

رافق المحافظ، أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

تكاتف المواطنين ومحبتهم

وأكد محافظ المنيا أن الاحتفالات تمثل نموذج حي على تكاتف المواطنين ومحبتهم ومشاركتهم بعضهم البعض، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وضد دعاة الفتنة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

وخلال جولته، تفقد المحافظ مسار العائلة المقدسة، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بها قبيل الاحتفالات، وقد شملت أعمال التطوير المدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.

كما تفقد المحافظ خلال جولته عددا من الخدمات بالمنطقة وكذلك منفذ بيع السلع والمواد الغذائية، لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين والذي يستمر حتى نهاية الاحتفالات.

وأكد محافظ المنيا، أن هناك متابعة فورية للاحتفالات والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات من الأجهزة التنفيذية داخل منطقة الاحتفالات لرفع المخلفات والقمامة أولا بأول، وحل أية مشكلة في المياه أو الكهرباء والتغلب على أية معوقات بشكل فوري، كما تقوم مديرية التموين بتكثيف التواجد من خلال المفتشين للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير كافة السلع التموينية، وتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات المنيا وسمالوط، وتنفيذ مجمع طبي متكامل بمنطقة الاحتفال يعمل على مدار 24 ساعة مجهز بأطقم طبية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة.