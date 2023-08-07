وزير الخارجية يتوجه إلى تونس عقب مشاركته باجتماعات دول جوار السودان في تشاد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية من العاصمة التشادية نيدجامينا، ظهر اليوم الاثنين، حيث تُعقد اجتماعات الآلية الوزارية لدول جوار السودان، أن وزير الخارجية، سامح شكري، سوف يتوجه إلى تونس مساء اليوم، مباشرةً من العاصمة الشادية، للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.

وأوضح السفير أبو زيد أنه من المقرر أن يجري الوزير شكري مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة الي التشاور مع نظيره التونسي، نبيل عمار، حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

العلاقات المصرية التونسية

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال الزيارة، الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث سينقل إليه رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتأتى زيارة وزير الخارجية المصري إلى تونس في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس التونسي إلى مصر في شهر أبريل 2021، حيث مثلت تلك الزيارة محطة هامة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين وإكسابها المزيد من الزخم.

كما شهد عام 2022 انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، تم التوقيع خلالها على11 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.