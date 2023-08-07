وزير الخارجية لـ«القاهرة الإخبارية»: نهتم بوجود نقاش معمق بين وزراء دول جوار السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزراء خارجية دول جوار السودان وصلوا بدعوة كريمة من وزير الخارجية التشادي، وعقدوا اجتماعاً على العشاء، تم خلاله توزيع بعض الأفكار التي جرى صياغتها عن طريق الدولة المضيفة تشاد، وبالتنسيق مع باقي الدول من خلال القنوات الدبلوماسية.

الحديث لم يتطرق للقضايا الموضوعية

وأضاف «شكري» خلال لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث لم يتطرق للقضايا الموضوعية بشكل تفصيلي بينما كان هناك استعراض للنواحي الإجرائية المرتبطة باجتماع اليوم الاثنين، والاهتمام بأن يكون هناك فرصة للتداول المعمق، في جلسة مغلقة بين الوزراء للتركيز بالتكليف الذي صدر لهم من القادة خلال القمة التي عقدت بالقاهرة.

جلسة تداول بين المتخصصين

وأشار إلى أن هناك جلسة تداول فيما بين المتخصصين تعقد الآن لبلورة المخرج في إطار الولاية التي منحت من قبل القادة في قمة القاهرة.