وزير الخارجية: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب الراهنة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ اجتماع الآلية الوزارية لدول جوار السودان، يأتي لترجمة مقررات قمة القاهرة التي أُقيمت يوم 13 يوليو الماضي، لوضع رؤية تنفيذية وخطوات لعلاج مسببات الأزمة الراهنة، حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق وحفاظا على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها، وللحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على دول الجوار.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في اجتماع الآلية الوزارية بشأن السودان، أنّ اجتماع الآلية الوزارية لدول الجوار اليوم، يترقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني، التي تأن وترتجف ذعرا كل يوم تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات بمختلف ربوع السودان، مؤكدا أنّ الشعب لم يكن طرفا في الحرب، ولم يكن حتى من مسبباتها، بل إنّ الملايين من الشعب السوداني في الداخل، والنازحين الفارين من ويلات الحرب لدول الجوار، وكلهم أمل بأن يكون طوق النجاة بيد دول جوار السودان.