مدبولي يشكر عاهل الأردن: العمالة المصرية تلقى كل الرعاية والاهتمام في المملكة

استقبل الملك عبدالله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، في قصر الحسينية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها مدبولي إلى عمّان، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وحضر المقابلة، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير محمد سمير، سفير مصر في عمّان.

واستهل الملك عبدالله الثاني، المقابلة، بالإشادة بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط مصر والأردن، مُعربا عن تقديره لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيدا بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن ترحيبه بما تم التوافق عليه اليوم بين الوفدين المصري والأردني من موضوعات تعاون مختلفة، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر، كما أشار إلى ضرورة بذل الجهد لتسريع تنفيذ مجالات التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق.

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر للملك عبدالله الثاني بن الحسين، على رعايته الكريمة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية مع مصر، وخاصة العمالة المصرية في المملكة، التي تلقى كل رعاية واهتمام من جانب الأشقاء في الأردن.

وأكد رئيس الوزراء، أنّه سيتابع مع أخيه الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة، آليات تنفيذ موضوعات التعاون الجديدة بين البلدين، لا سيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من الموضوعات.