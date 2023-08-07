مدبولي: علاقات مصر والأردن في أفضل حالاتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ علاقات مصر والأردن في أفضل حالاتها، واللجنة المصرية الأردنية المشتركة هي الأكثر إنتاجا وإنجازا بين اللجان المشتركة على مستوى الإقليم، وهناك تطلعات لتفعيل الآليات الإقليمية، وأولها اللجنة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن ولجنة التكامل الرباعي بين مصر والأردن والبحرين والإمارات والتكامل الصناعي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أنّ هناك تواصل دائم بين الحكومة المصرية والأردنية عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، ولا ننتظر الاجتماع السنوي لمناقشة الأمور المهمة بين البلدين.