البابا تواضروس يترأس نهضة العذراء مريم من الإسكندرية الأربعاء المقبل

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء المقبل، نهضة العذراء مريم من كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة، إذ تقيم الكنيسة نهضة روحية بمناسبة صوم السيدة العذراء في الفترة من 1 مسرى إلى 16 مسرى التي توافق بدءا من اليوم 7 إلى 22 أغسطس الجاري.

موعد نهضة العذراء مريم بسموحة

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول نهضة العذراء مريم بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة للتسهيل على المصلين الراغبين الحضور بها، كونها تتم بشكل يومي خلال فترة الصوم من السابعة مساء.

جدول نهضة العذراء مريم بسموحة

- الاثنين 7 أغسطس، القمص روفائيل عطية كاهن كنيسة مارمينا غيط العنب.

- الثلاثاء 8 أغسطس، القمص بيشوي القمص بطرس كاهن كنيسة مارجرجس دسوق.

- الأربعاء 9 أغسطس، قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

- الخميس 10 أغسطس، القمص بولا صليب كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بإبيار.

- الجمعة 11 أغسطس القمص اسطفانوس عازر، كاهن كنيسة الأنبا صرابامون حصة مليج.

- السبت 12 أغسطس القمص داود جبره، كاهن كنيسة مارجرجس سوهاج.

- الأحد 13 أغسطس القمص ثاؤفيلس نسيم، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل - دمنهور.

- الإثنين 14 أغسطس نيافة الأنبا باقلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة.

- الثلاثاء 15 أغسطس، القمص بيشوي حلمي، كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس شبرا.

- الأربعاء 16 أغسطس، القمص أنطونيوس الشنودي أمين دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.

- الخميس 17 أغسطس نيافه الأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية.

- الجمعة 18 أغسطس الراهب القس برسوم دير الأنبا بيشوي.

- السبت 19 أغسطس القمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ.

- الأحد 20 أغسطس القمص يوليوس موريس، كنيسة مارجرجس والقديس يوليوس الأقفهصي بكفر ششتا.

- الاثنين 21 أغسطس، كهنة الكنيسة.