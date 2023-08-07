حزب الإصلاح والنهضة: العفو الرئاسي يؤكد حرص الدولة على صنع مناخ منفتح

أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار العفو عن 33 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن قرار العفو يبعث رسالة، تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على صنع مناخ عام منفتح لكل الفرقاء السياسيين.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تلك الخطوات، تزامنا مع الحوار الوطني، تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طارق العوضي يعلن الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا

وأعلن طارق العوضي، المحامي بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا اليوم، من بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.

لجنة العفو الرئاسي

وتواصل لجنة العفو الرئاسي، جهودها في الإفراج عن قوائم من المحبوسين، منذ إعادة تفعيل دورها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.