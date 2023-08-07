«الوطنية للتدريب» تستضيف جلستين عن الهوية وانتخابات المحليات ضمن الحوار الوطني

أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، عبر فيس بوك، انطلاق جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، بعنوان «الهوية الوطنية»، ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، و«النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية»، ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي التي تم طرحها خلال جلسات الحوار العامة التي عقدت خلال الأيام الماضية بحضور الأحزاب والقوى الوطنية المعنية بذات الصدد.

جلسات الحوار الوطني

ومن المفترض أن تناقش الجلسة المعقدة الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، المقترحات والتوصيات المقدمة، بشأن الهوية الوطنية وسبل تعزيزها بالمجتمع المصري، والنظام الانتخابي المتعلق بالمجالس الشعبية المحلية، للوصول بها إلى مقترحات أكثر دقة ومرونة وشكل قابل للتنفيذ، لعرضها على مجلس أمناء الحوار، وتمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد نحو 40 جلسة عامة وحوارية ناقش خلال مشكلات مجتمعية عديدة تتعلق بمحاور اقتصادية واجتماعية وسياسية، بحضور موسع من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين والقوى الوطنية المعنية بالأمر.