عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف بـ1.1 مليار جنيه

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري بإصدار القانون رقم 161 لسنة 2023، بدعم صندوق قادرون باختلاف، بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون.

وتضمن القانون، أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية.

وتضمن القرار 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و100 مليون جنيه من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مبلغ مقداره 100 مليون جنيه، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وألزم القانون الجهات سابقة الذكر، بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف، قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2023/2024.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس والذي حمل رقم 161 لسنة 2023.