تقرير دولي يحذر: هجمات مسلحة على مزارعي نيجيريا تهدد بتفاقم أزمة الغذاء

حذّر تقرير دولي من الهجمات المستمرة التي تستهدف عشرات المزارعين في نيجيريا، من قِبل الجماعات المسلحة، مما يعيق الإمدادات الغذائية الحيوية، ويهدد بدفع البلاد إلى أزمة جوع مدمرة هذا العام، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين.

مقتل 128 مزارعاً واختطاف 37 في 6 شهور

ولفت التقرير إلى أن الهجمات المتزايدة ضد المزارعين في جميع أنحاء البلاد، تؤدي إلى تزايد حركات النزوح الداخلي واضطراب الأسواق وفقدان سُبل العيش، بعد ما قتلت الجماعات المسلحة أكثر من 128 مزارعاً، واختطفت نحو 37 آخرين، في جميع أنحاء نيجيريا، خلال الـ6 أشهر الماضية.

25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي

وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون شخص في نيجيريا قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي هذا العام، بزيادة قدرها 47%، على خلفية استمرار انعدام الأمن والنزاعات المسلحة، والارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يتعرض ما يقدر بنحو مليوني طفل دون سن الخامسة، في جميع أنحاء ولايات شمال وشرق نيجيريا، إلى سوء التغذية الحاد، في عام 2023 الجاري.