«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تكشف عن استعادة 22 جنديا بعد أسرهم من روسيا

قال مسؤول أوكراني كبير، إنّ روسيا وأوكرانيا نفذتا أحدث عملية مبادلة للأسرى، اليوم، شملت عودة 22 أوكرانيًا إلى بلادهم.

وأوضح أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ بين الجنود الذين أُطلق سراحهم ضابطين وعددًا من حاملي رتبة رقيب وجنودًا حاربوا في مناطق عدة على الجبهة، وبعضهم مصابون بجروح، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأظهر مقطع فيديو نشر على «تليجرام»، جنودًا يلفون أعلامًا أوكرانية حول أجسامهم، ويقفون لالتقاط الصور ويهتفون «المجد لأوكرانيا».

وتابع يرماك: «اليوم، أعدنا 22 مُقاتلًا أوكرانيًا من الأسر»، موضحًا أنّ أكبرهم سنًا يبلغ من العمر 54 عامًا وأصغرهم 23 عامًا. ولم يصدر من روسيا تعليق بعد.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا بشكل دوري مجموعات من الأسرى على مدار الحرب التي دخلت شهرها الثامن عشر.