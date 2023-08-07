«القاهرة الإخبارية»: الناتو يدعم سلوفينيا بطائرات وفرق مدربة لمواجهة الفيضانات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أعلن عن تقديم الدعم لسلوفينيا بعد أن تسبب هطول الأمطار القياسي في حدوث فيضانات شديدة أثرت على ثلثي البلاد.

خسائر في الأرواح

وأعرب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، في بيان له، اليوم الاثنين، عن تعازيه وتضامن الناتو القوي مع سلوفينيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب.

وتقدم ستولتنبرج بالعزاء لشعب سلوفينيا على الخسائر في الأرواح والدمار الواسع النطاق الذي تسببت فيه الفيضانات، لافتًا إلى أنه بناءً على طلب سلوفينيا للمساعدة، أخطر مركز تنسيق الاستجابة للكوارث التابع للحلف على الفور جميع الحلفاء.

طائرات هليكوبتر وفرق متخصصة

وأضاف أنه تم تقديم العديد من خطط الدعم الفورية من حلفاء الناتو، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وحفارات وفرق متخصصة، مشيرًا إلى أن تزايد وتيرة الطقس المتطرف يسلط الضوء على الأثر العميق لتغير المناخ، لاسيما وأن الحلف ملتزم بمعالجة تغير المناخ وتأثيره.

وذكر بيان الحلف، أن إسبانيا عرضت طائرة هليكوبتر ثقيلة تضم ما يصل إلى 25 فردًا متخصصًا وقدمت بلغاريا وكرواتيا وألمانيا وفرنسا الدعم بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والحفارات والفرق الهندسية، كما نشرت الولايات المتحدة موظفين لتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية العاجلة.