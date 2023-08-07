تكريم طالبة من ذوي الهمم لحصدها المركز الثاني ببطولة فرنسا لألعاب القوى معاقين

شهدت محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، تكريم واحدة من الطالبات المتفوقات رياضيا، إذ كرم أيمن موسى، وكيل أول وزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، الطالبة شهد أحمد محمد تهامي، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة قاضي شرف الدين التابعة لإدارة عابدين، بمناسبة حصولها على المركز الثاني على مستوى العالم في بطولة ألعاب القوى لذوي الهمم، التي تمت في فرنسا.

جاء التكريم بحضورالدكتور خالد عبدهم، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والدكتورة سامية علام، مدير عام الإدارة، ومحمد أنور، مدير المدرسة، ولبنى عبد العزيز، والدة الطالبة.

وأوضح مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن هذا التكريم يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية ذوى الهمم، وإظهار طاقاتهم، ودعم مواهبهم وتنميتها، ومنحهم كافة الحقوق المجتمعية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية وتوفير كل الدعم لهم.

دعم إيجابي لذوي الهمم

وأعرب موسى، عن سعادته البالغة، بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناؤنا ذوي الهمم، مؤكدا كل الدعم الإيجابي لهم، وقد حصلت الطالبة على العديد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بكأس مصر، وتعتبر الطالبة شهد متعددة المواهب الفنية والرياضية.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة، عن نتائج الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بمختلف مدارس القاهرة اليوم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الحصول على النتيجة من المدرسة التابعين لها بمختلف الإدارات التعليمية.