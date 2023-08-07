محافظة القاهرة توضح نسب مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والبرلمان

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة بشأن المشاركة السياسية تضمنت أن أكبر نسبة مشاركة للمرأة في الأحزاب السياسية داخل المحافظة كانت لحزبي التجمع الوطني التقدمي، وحزب الحرية بنسبة 100% لكلا منهما، يليهم حزب المصري الديمقراطي بنسبة 67%، وأقل نسبة مشاركة للمرأة في الأحزاب السياسية كانت لحزب مستقبل وطن وبلغت 21% يليه الحزب المستقل بنسبة 31% ثم حزب حماة الوطن بنسبة 40% وذلك من إجمالي المشاركين في الأحزاب السياسية على مستوى محافظة القاهرة.

مقاعد المرأة بالقاهرة

وفيما يتعلق بعدد المقاعد التي تشغلها المرأة بالقاهرة في مجلس النواب، منها 18 مقعدا في مجلس النواب، و8 في مجلس الشيوخ، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وفق انتماءاتهم الحزبية منها 56 عضو مستقبل وطن وبينهم 44 ذكورا و12 إناث، 6 الحرية، 5 حماة الوطن منهم 3 ذكورا و2 إناث، 26 مستقلا منهم 18 ذكورا و8 إناث، 4 الشعب الجمهوري، 1 الحركة الوطنية، 1 التجمع الوطني التقدمي، 3 المصري الديمقراطي منهم 2 إناث، 2 إرادة جيل، 1 مصر الحديثة.

عدد الناخبين بالقاهرة

وفيما يتعلق بأحياء القاهرة التي تشهد أكبر عدد ممن لهم حق الانتخاب ومقيدين في الجداول الانتخابية منهم، حي شرق مدينة نصر يضم 512 ألفا و111 ناخبا، المطرية 488 ألفا و388 ناخبا، المرج 428 ألفا و706 ناخبين، ثم تأتي أحياء ومدن أخرى مثل بدر 25 ألفا و425 مقيدا بجداول الانتخابات، الشروق 65 ألفا و138 ناخبا، القاهرة الجديدة 262 ألفا و677 ناخبا، حلوان 359 ألفا و566 مقيدا، دار السلام 273 ألفا و390 ناخبا، مصر القديمة 228 ألفا و912 ناخبا، والساحل 356 ألفا و642 ناخبا، الزاوية 246 ألفا و874 ناخبا، الزيتون 223 ألفا و415 ناخبا، المعادي وطره 215 ألفا و652 ناخبا.