نصيحة وزير التعليم العالي للطلاب بشأن التنسيق: اختاروا وظائف المستقبل

وجه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة مهمة للطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية والمقبلين على تنسيق الجامعات.

وقال الوزير «أوجه نصيحة للطلاب، وأبارك لهم، وأتمني لهم التوفيق في حياتهم الجامعية، ولهم نصيحة مني، وهي كيفية اختيار الكلية أو البرنامج الذي برغبون في الالتحاق به».

وزير التعليم العالي للطلاب: اختارو الكلية التي تناسب قدراتكم

وذكر وزير التعليم العالي خلال حديثه عبر تقنية «الفيديو»، بثه المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء: «الموضوع لا يتعلق بالمجموع، وإنما يتعلق بالمهارات والإمكانيات ووظائف المستقبل، والوظيفة المتاحة للطالب بعد التخرج، وأنصح الطلاب أولادي بالبحث عن المهارات والإمكانيات الخاصة به التي تؤهله للالتحاق بالجامعة في برنامج طموح، يتوائم مع إمكانياته، ويلبي إمكانيات سوق العمل، ويجد وظيفة يستطيع بعد التخرج الالتحاق بها».