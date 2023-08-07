طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1445 بالسعودية.. تيسيرات للطلاب

قبيل أسابيع قليلة من بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، يحاول أولياء الأمور التوصل إلى طريقة التسجيل في خدمات النقل المدرسي 1445، التي تقدمها وزارة التعليم السعودية للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، من أجل ضمان الانتقال بسهولة من وإلى المدرسة، في الوقت الذي تصل فيه رسوم النقل إلى 200 ريال سعودي لكل طالب.

شروط وطريقة التسجيل في النقل المدرسي 1445

تختلف شروط التسجيل في خدمة النقل المدرسي، ومنها يجب ألا يزيد زمن الرحلة بالحافلة المدرسية على 90 دقيقة، وأن يتم تقديم دليل مثبت فيه سلامة الطالب الصحية، ويجب أن تكون المسافة بين مكان الإقامة والمدرسة طويلة نسبياً، كما تكون الأولوية للطلاب الأصغر سناً وللبنات.

وتكون طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1445 عن طريق الدخول إلى بوابة نظام نور، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية، أو اسم المستخدم، ورقم المرور، ثم كتابة رمز التحقق، والضغط على تسجيل الدخول.

عند الانتقال إلى القائمة الرئيسية يتم اختيار النقل المدرسي، ثم اختيار طلب النقل المدرسي، والموافقة على الشروط، وبعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل الخاص بطلب النقل المدرسي، وتأكيد رمز التحقق، ثم الضغط على أيقونة الدفع، وبعدها يتم حفظ رقم فاتورة الدفع والضغط على تأكيد التسجيل.

رسوم وطريقة التسجيل في النقل المدرسي 1445

بعد معرفة طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1445، يجب معرفة الأشخاص الذين يخضعون للإعفاء من رسوم النقل المدرسي الجديد 1445، عبر الدخول على صفحات وزارة التعليم السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن دفع رسوم النقل المدرسي، التي تصل إلى 200 ريال سعودي للطالب الواحد، عن طريق الانتقال إلى تطبيق البنك، والدخول إلى الحساب الشخصي، والنقر على سداد فاتورة لمرة واحدة، والدخول إلى خدمات، والضغط على النقل التعليمي برقم 280، ثم تحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده، وتأكيد السداد.