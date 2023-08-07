خطوات الاستعلام عن حساب المواطن في السعودية.. تعرف على الشروط والإجراءات

يبحث العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن حساب المواطن، من أجل الحصول على دعم لبعض المواطنين المستحقين، للعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى معيشتهم، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهرياً للمستحقين ويكون هذا الدعم بناءً على الدخل، وعدد أفراد الأسرة.

شروط الاستعلام عن حساب المواطن

تبدأ خطوات الاستعلام عن حساب المواطن، من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب، باستخدام الرقم الوطني، وكلمة المرور، ثم الضغط على الزر المخصص للاستعلام عن حساب المواطن، لعرض المبالغ المالية التي سيحصل عليها الفرد وتواريخ صرفها.

وتتعدد شروط التسجيل في الحساب، ومنها أن يكون الشخص سعودي الجنسية، وأن يكون لديه حساب في البنك الذي يشترك في البرنامج، وأن يكون مجموع دخل الأسرة أقل من حد الاستحقاق المحدد، وأن يكون الحد الأدنى لعمر رب الأسرة 18 سنة، كما يجب أن تتوفر لدى الشخص الوثائق اللازمة للتحقق من الهوية والدخل وحالة الزواج وعدد أفراد الأسرة.

إجراءات الاستعلام عن حساب المواطن

عقب معرفة خطوات الاستعلام عن حساب المواطن، ستعرف التوقيت المناسب لمعرفة الدعم المادي الذي ستحصل عليه، والذي يجب أن تحصل عليه إذا كنت مستوفياً للشروط، في 10 أغسطس 2023، حيث يتم الصرف شهرياً يوم 10 من كل شهر.