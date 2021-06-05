يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور 1442، لأن وزارة التعليم السعودية شددت على سرعة البدء في التسجيل بالحجز، لأن عدد المقاعد محدودة وسيجري الاختيار بناء على الطلاب الذين يبعدون مسافات كبيرة عن المدرسة، ويعد نظام نور للنقل المدرسي خدمة مقدمة من وزارة التعليم السعودية الخاص بالمملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة توفر أتوبيسات تنقل الطلاب من المدرسة إلى منازلهم.

وترصد السطور التالية، طريقة التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور 1442.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور 1442

طريقة التسجيل لها خطوات سهلة وبسيطة ولكنها تتطلب شرطا عاما لا يمكن الاستغناء عنه، وهو أن يكون الطالب مسجلا في نظام نور الإلكتروني حتى يتمكن من تنفيذ الخطوات الآتية.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي بنظام نور 1442

1- الدخول إلي موقع نظام نور من خلال الرابط

https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

2- الضغط على تسجيل الدخول.

3- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

4- الضغط على تسجيل الدخول.

5- يدخل الطالب إلى الصفحة الرئيسية للموقع ويتوجه إلى القائمة الجانبية واختيار منها (خدمة طلب النقل المدرسي).

6- يقف المستخدم عند خانة عند الاسم ويضغط عليها وتحديد اسم الطالب الذي يريد أن يسجل في الخدمة، ثم يجب إدخال بيانات الطالب المطلوبة.

7- بعد ذلك يجب الضغط علي الموافقة على الشروط والأحكام.

8- بعد ذلك تدخل رقم الجوال الخاص بك، وبعدها سيصلك رمز الكود الذي تدخله.

9- وبعدها تضغط على «سداد»، وذلك من أجل دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.

10- ستصلك رسالة لتأكيد على سداد الرسوم ستقوم بالضغط على نعم.

11- بعد سداد الرسوم ستظهر لك حالة الطلب من الشركة وسيكون عليك الاحتفاظ برقم الفاتورة.