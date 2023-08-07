جلسات الحوار الوطني المتخصصة تواصل مناقشة توصيات «العامة»

قالت شيرين مجدي، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ الجلسات المغلقة والمتخصصة بالحوار الوطني، التي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، تناقش توصيات خاصة بمخرجات الحوار الوطني في الجلسات العامة، خلال الفترات الماضية، تهدف إلى الوصول لصيغة نهائية للتوصيات.

مجدي: التوصيات سترفع إلى مجلس الأمناء

أضافت «مجدي»، خلال تغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التوصيات سيتم رفعها إلى مجلس الأمناء، والذي سيقوم بدوره ببحث هذه التوصيات التي خرجت من اللجان المتخصصة، تمهيدا إلى بحث كيفية وتوقيت رفعها إلى رئيس الجمهورية.

مخرجات الحوار الوطني

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، «كل التوصيات ومخرجات الحوار الوطني، ستنفذ دون قيد أو شرط»