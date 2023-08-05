ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني قد تمتد لتسع ساعات وأكثر

تحدث ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن عدة قضايا تخص الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، قائلا «في الحوار الوطني هذا الأسبوع لدينا 6 جلسات، وكل محور سياسي له جلستان، فالمحور السياسي له جلستان والمحور الاقتصادي له جلستان أيضا، وكذلك المحور المجتمعي، وسيتم مناقشة القضايا الذي تم انتهاء الحوار العام منها».

جلسات اللجان المصغرة بالحوار الوطني

وعن باقي اللجان المصغرة بالحوار الوطني، قال رشوان: «إنه سيتم استكمال اللجان المصغرة، لأنه في الوقت الحالي تم الانتهاء من جزء كبير من الجلسات العامة ونوقشت عدة قضايا وتستمر الجلسات لعدة ساعات تصل إلى 9 ساعات أو أكثر».

وأضاف ضياء رشوان: «نتيجة جلسات الحوار الوطني سترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».