عضو أمناء الحوار الوطني: جلسات متخصصة لتجهيز التوصيات النهائية الأسبوع الجاري

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع الجاري، سيشهد مرحلة الجلسات المتخصصة لمناقشة توصيات الجلسات التي جرى الانتهاء منها، لصياغة المقترحات في شكلها الأخير من خلال جلسات خاصة تضم المقررين والمقررين المساعدين لكل قضية من القضايا التي نوقشت طوال الأسابيع الخمس الماضية.

موعد الجلسات المتخصصة في الحوار الوطني

وأضاف «عبد القوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسبوع الجاري سيكون للجلسات المتخصصة فقط، من أجل رفع المخرجات النهائية لرئيس الجمهورية للاطلاع عليها وتقرير الطريق التشريعي أو الطريق التنفيذي، بعد بحثها من قبل أعضاء مجليس الأمناء، مضيفا أن الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة منذ انطلاقه وحتى هذه اللحظة.

جلسات الأسبوع الخامس مثمرة وثرية جدا

وأشاد عضو مجلس الأمناء، بأداء المشاركين في جلسات الأسبوع الخامس من الحوار الوطني، موضحا أن الجلسات كانت مثمرة وثرية جدا، وكل المشاركين طرحوا آراء وأفكار مختلفة ومتنوعة.