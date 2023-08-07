تراجع جديد في أسعار الأسماك بالأسواق.. والشعبة توضح السبب

أكد محمد كمال، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في القاهرة، أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً ملحوظاً فيما يخص أسعار كافة أنواع الأسماك، حيث وصلت قيمة الانخفاض إلى حوالي 10 جنيهات للكيلو، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها تراجع القوة الشرائية عند كثير من المواطنين مقابل وفرة المعروض من الأسماك.

وفرة المعروض من الأسماك في الأسواق

وقال «كمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الاثنين، إن أسعار الأسماك سجلت خلال الفترة الماضية، في كافة الأسواق المصرية، استقراراً ملحوظاً، استمر لفترة طويلة، نتيجة التوازن القائم بين العرض والطلب، وأضاف أن الأسواق تتمتع حالياً بوفرة المعروض فيما يخص كافة الأنواع، بسبب دفء المياه.

أسعار الأسماك في الأسواق

وتابع عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أن سعر السمك البلطي يتراوح في الأسواق ما بين 20 و60 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر الفلية البلطي ما بين 40 و195 جنيهاً، كما يتراوح سعر قشر البياض بين 80 و120 جنيهاً، والقراميط بين 20 و40 جنيهاً، كما يتراوح سعر سمك الثعابين بين 50 و200 جنيه.

وأوضح «كمال» أن سعر سمك المكرونة السويسي يتراوح بين 65 و95 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر السبيط بين 180 و200 جنيه، فيما يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه، والبربون بين 40 و70 جنيهاً، كما يتراوح سعر الدنيس بين 100 و160 جنيهاً، ويتراوح سعر الجمبري بين 190 و295 جنيهاً، بينما يتراوح سعر البوري بين 80 و110 جنيهات.