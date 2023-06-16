أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16 يونيو في سوق العبور.. مستقرة

يحرص قطاع عريض من المحافظات المصرية على تناول الأسماك اليوم، حيث تجمع الأسرة، وشهد سعر السمك اليوم بكل أنواعه استقرارًا ملحوظًا وتحديدًا الأنواع الأكثر تناولًا منها البلطي، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور، كما يلي.

أسعار السمك اليوم الجمعة 16-6-2023 في مصر

سجل سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا: 160 إلى 280 جنيها.

سجل سعر كيلو قرش: 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو كابوريا: 30 إلى 160 جنيها.

سجل سعر كيلو مرجان 2: 32 إلى 42 جنيها.

سجل سعر كيلو مرجان مجمد: 20 إلى 30 جنيها.

سجل سعر كيلو قشر بياض: 65 إلى 105 جنيهات.

سجل سعر كيلو بياض أملس 1 بلدي: 60 إلى 100 جنيه.

سجل سعر كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع): 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو قراميط - شيلان: 15 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو ثعابين: 50 إلى 250 جنيها.

سجل سعر كيلو مكرونة سويسي: 60 إلى 90 جنيها.

سجل سعر كيلو مكرونة مجمدة: 30 إلى 40 جنيها.

سجل سعر كيلو بوري 1: 72 إلى 92 جنيها.

سجل سعر كيلو بوري 2: 42 إلى 66 جنيها.

سجل سعر كيلو مازليا - كشر: 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو شعور: 30 إلى 50 جنيها.

سجل سعر كيلو وقار: 70 إلى 130 جنيها.

سجل سعر كيلو قاروص - لوت: 60 إلى 140 جنيها.

سجل سعر كيلو سردين مجمد: 35 إلى 75 جنيها.

سجل سعر كيلو ماكريل مجمد: 55 إلى 75 جنيها.

سجل سعر البلطي اليومسعر كيلو بلطي: 73 إلى 75 جنيها.

سجل سعر كيلو بلطي 2: 70 إلى 72 جنيها.

سجل سعر كيلو بلطي أسواني: 20 إلى 60 جنيها.

سجل سعر كيلو فيليه بلطي: 40 إلى 200 جنيه.

سجل سعر كيلو بربون 2: 42 إلى 52 جنيها.

سجل سعركيلو بربون مجمد: 25 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو دنيس: 100 إلى 160 جنيها.

سجل سعر كيلو جمبري 2: 190 إلى 290 جنيها.

سجل سعر كيلو جمبري 2 مجمد: 100 إلى 250 جنيها.

سجل سعر كيلو جمبري 3: 80 إلى 170 جنيها.