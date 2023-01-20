أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ.. كيلو الكابوريا بـ45 جنيها

شهدت أسواق السمك اليوم الجمعة في كفر الشيخ، إقبالاً كبيرًا على شراء الأسماك، بالتزامن مع انخفاض أسعارها مقارنة بالأيام الماضية.

وكشف كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد البورصة الوحيدة الرسمية على مستوى محافظات الجمهورية المعنية بتحديد أسعار الأسماك، أن سعر السمك اليوم في كفر الشيخ سجل تراجعا ملحوظا في بعض الأنواع، واستقرارا في أنواع أخرى.

سعر السمك اليوم في كفر الشيخ

وأوضح «كرم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ جاءت كالتالي:

سعر السمك البلطي 26 حتى 38 جنيها للكيلو، الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» 35 حتى 65 جنيها للكيلو، الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا 45 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض 55 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي 37 جنيها للكيلو.

سعر سمك المبروك 23 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 17 جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 16جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر 75 جنيها للكيلو، الحجم الصغير.

سعر الجمبري 233 جنيها للكيلو، الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت 87 جنيها للكيلو.

سعر أسماك القاروص 150 جنيها.

سعر السمك اليوم في كفر الشيخ الجمعة

وأشار «الشامي»، أن سعر السمك اليوم في كفر الشيخ جيد ويعود بالنفع على المواطنين نظراً لاستقراره منذ مطلع العام الجديد.

سعر سمك موسى 80 جنيها للكيلو.

سعر سمك الدنيس 55 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار 140جنيها للكيلو.

سعر السردين 45 جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية 130 حتى 150 جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار 147 جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني 65 جنيها للكيلو.