صفحة أحمد عمر هاشم عن مروجي شائعات وفاته: انتظروا عقوبتكم في الدنيا قبل الآخرة

استنكرت الصفحة الرسمية للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الشائعات التي ترددت الأيام الماضية حول وفاته.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وذكرت الصفحة «رداً على الشائعة الكاذبة أولاً فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم من أكبر علماء الأمة العربية والإسلامية وهو عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وله أكثر من 120 مؤلفا من أكبر مؤلفات الإسلام آخرها شرح صحيح البخاري 16 مجلدا كل مجلد 600 صفحة وكان سلفنا الصالح إذا شرح أحدهم كتابا مثل هذا لقب بالإمامه كالإمام ابن حجر والإمام النووي وغيرهما فهل يليق أن نتناول بالشائعات الكاذبة مثل هذه الشخصية العالمية بمثل هذه المفتريات التي أشاعها بعض المواقع وادعت زوراً وبهتاناً أنه قد فارق الحياة فى مصلحة من هذه البلبلة».

وتابعت «إدارة الصفحة تغيض بأصحاب الضمائر الشريفة والذمم النظيفة أن تسد الأبواب فى وجوة الكذابين من أصحاب هذه المواقع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أيكون المسلم كذابا قال لا معنى هذا أنهم غير مسلمين وهؤلاء قد جربنا عليهم الكذب مرات ومرات، كما ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونقول لهم توبوا إلى الله وارجعوا إليه فإن أمامكم يوما قريباً ستحاسبون فيه على ذلك وانتظروا عقوبتكم فى الدنيا قبل الآخرة إلا هل بلغت اللهم فاشهد».