تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. يخضع لجراحة خلال ساعات

نفى الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشائعات التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشأن إجراء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هبئة كبار العلماء لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وطمأن «هندي» في تصريحات لـ«الوطن»، جمهور الدكتور محمد عمر هاشم، قائلا إن العملية المقرر أن يخضع لها، بسيطة ولا تحتاج للفزع أو القلق من محبيه في مصر والعالم العربي، مطالبا الجميع بالدعاء له، خاصة أن العملية ستجرى غدا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا.

استياء بسبب نشر صور الدكتور أحمد عمر هاشم

وفي المقابل، قال أحد المقربين لأسرة الدكتور أحمد عمر هاشم الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الأسرة مستائة من الشائعات التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، بخصوص شائعة وفاة العالم الجليل.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن أحد الدعاة المشهورين في مصر، هو من تسبب في انتشار صور الدكتور أحمد عمر هاشم، وهو في حالة صحية غير جيدة: «الأسرة متضايقة من تصوير أحد الدعاة المصريين للدكتور أحمد عمر هاشم، وهو على فراش المرض، لأن هذه الصور تم نشرها على فيسبوك دون الحصول على إذن من الأسرة، وهي ما تسببت في كل هذه الشائعات».