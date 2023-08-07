تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بعد خضوعه لعملية جراحية

زف الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بشرى سارة لمحبي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وقال هندي، في تصريحات لـ«الوطن» إن الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى العملية الجراحية بسلام، مؤكدا أنه سيخرج من المستشفى يوم الأربعاء المقبل، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية.

حجز الدكتور أحمد عمر هاشم في المستشفى ليومين

وتابع بأن الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى العملية بسلام، وهو بخير، مطالبا كل محبيه بالدعاء له، وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، مضيفا «هيفضل محجوز لمدة يومين عشان الأطباء يطمنوا على صحته».

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، قد أجرى عملية جراجية ناحجة اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا.