«الأعلى للطرق الصوفية» يشكر الرئيس السيسي: تدخلات غير مسبوقة لترميم مساجد آل البيت

وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين، مشيدًا بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات، التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا، معربا عن سعادته بقرار الرئيس بتطوير أضرحة الصالحين، مؤكدًا أن ذلك يدل على أن مصر لديها منظومة أخلاقية، تسعى للإعلاء من شأنها، إذ صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أحمد قنديل.

مصر تتبع منظومة أخلاقية من القيم والمبادئ

وأضاف «قنديل» في بيان، أن الدكتور القصبى قال إن مصر تتبع تلك المنظومة الأخلاقية من القيم والمبادئ، حتى في تعاملها مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تلك المنظومة في الحفاظ على التطوير الذي تشهده الدولة حاليًا، وباهتمام الرئيس بجميع مناحي الحياة، سواء بالقرى أو المدن والمساجد والكنائس، لافتًا إلى أن تطوير المقامات والأضرحة، سيساهم في زيادة معدلات الزيارة لها، باعتبارها مقصدًا سياحيًا.

وأشاد باهتمامه بتجديد وتطوير وترميم مساجد ومقامات آل البيت، وقطاع المساجد كافة، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهًا أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

اهتمامات المشيخة تتوافق مع توجيهات الرئيس

وأكد أن المشيخة حريصة على تجديد وتطوير مقامات آل البيت، وأن اهتمامات المشيخة تتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بمساجد آل البيت وأضرحة الأولياء الصالحين في إطار مشروعات متكاملة بالإضافة تطوير الميادين والشوارع.