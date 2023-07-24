رفع كفاءة مسار آل البيت من صلاح سالم حتى مسجد السيدة نفيسة

وجه اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، المهندس أسعد محمد، مدير عام الورش الإنتاجية، بإصلاح جميع الأسوار الحديدية بالجزر الوسطى بميدان روكسي والخليفة المأمون في إطار المتابعة المستمرة واليومية لإصلاح وصيانة الأسوار الخارجية لإظهار الجزر الوسطى والمحاور والميادين بالمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة ومواكبة عملية التطوير الشامل لكافة أرجاء القاهرة.

تجميل الشوارع

وفي سياق متصل، قامت الورش الإنتاجية بهيئة النظافة بترميم وإعادة طلاء الفازات الديكورية بطريق صلاح سالم بطول الطريق تنفيذا لتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، وتم تكليف قسم النقاشين بالورش الإنتاجية برفع كفاءة وطلاء كافة الفازات الديكورية بطول صلاح سالم لإظهار الطريق بالمظهر الحضاري والجمالي في إطار تنفيذ خطط الهيئة لرفع كفاءة طريق مسار آل البيت من صلاح سالم حتى مسجد السيده نفيسة.

كما جهز قسم الإنشاءات بهيئة النظافة بالقاهرة، الأحواض التجميلية بمحور عبد المجيد محمود بالمقطم وتجهيزها للزراعة بالهضبة الوسطى بالمقطم تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهره، لإنشاء حدائق بتلك المحاور والطرق الجديده وفق خطط الهيئة لرفع مستوى التجميل وتحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة.

تنظيف محيط عمرو بن العاص

من ناحية أخرى، قام حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، برفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي بالتنسيق مع هيئة النظافة والرصد البيئي، وسيارة المتعهد للجمع السكني.

وأسفرت الأعمال عن رفع المخلفات وإزالة القمامة بمنطقة جامع عمرو بن العاص والشوارع الجانبية، ورفع الصناديق الخاصة بفرع الهئية، ورفع مستوى النظافة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة القاهرة، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.