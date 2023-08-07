هشام بدر: لأول مرة في مصر توجد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية

قال السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن لأول مرة في مصر توجد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية بجانب متابعة المشروعات باستمرار.

وأكد بدر أنها مشروعات عظيمة، وكان للمرأة نصيب كبير منها، حيث من المشروعات الفائزة العام الماضي مشروع الدكتورة منى تومان في الإسكندرية أخذت بقايا الكمبيوتر القديمة حوَّلتها إلى ماكينات تنتج وتقطع، وتباع الماكينة بـ20 ألفا بدلا من 80 ألف جنيه، وفي القاهرة مشروع «الخردة باب رزق» الذي تقدمت به الدكتورة وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة، يقوم على إعادة تدوير كل الخامات المتاحة التي يتم التخلص منها كالأجهزة الكهربية القديمة والبلاستيك، والمعادن، والأقمشة، والأخشاب، والكرتون، والورق، وفروع الشجر بعد تقليمها، واللوف وتحويلها للاستخدام في صناعة الحلي والملابس والديكور، ودربت 23 ألف امرأة في مصر وعملت شركة واستثمار ونجحت في ذلك، أيضا مشروع لطالب في جامعة الإسكندرية عمل روبوت ينظف مياه النيل والبحر من المخلفات وتم ربط المشروع بالمؤسسات العالمية وحصل على جائزة فى أمريكا.

مشروعات فائزة

وتابع السفير هشام بدر، في فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، أن من المشروعات الفائزة مشروع اسمه إنجازات يقوم على وجود قرية متكاملة من المياه الجوفية والآبار، وبدأ المشروع بـ3 ملايين دولار، وحاليا تضاعف استثماره، وأيضا مشروع مواجهة سوسة النخيل التي تهدد مزارع النخيل وهناك أستاذ جامعي اكتشف أداة إلكترونية لمتابعة المرض والقضاء عليه والأمم المتحدة استعانت به، أيضا مشروع كمبوست يجمع حمولة 10 سيارات مخلفات في سيارة واحدة، ما يوفرالطاقة والمجهود والتكلفة، ومشروع إنتاج ماكينة توضع أعلى السيارة توفر وإيجاد مصادر المياه في الصحراء ونجح المشروع.

مشروعات على أرض الواقع

وتابع ، بجانب الجوائز والتدريب للمشروعات الفائزة ، وتعد تلك التجربة من انجح المبادرات لأنها كانت مستوحاة من أرض الواقع بمصر، وتلقينا مشروعات رائعة.