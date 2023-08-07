تحدث عنها رئيس الوزراء.. أستاذ استثمار يوضح معنى «تجارة الترانزيت»

قال أستاذ الاستثمار، محمد باغة، إن زيارة رئيس الوزراء إلى عمان، تأتي في إطار تعويض العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، لاشتراكهما في عدد من الملفات أهمها «تجارة الترانزيت».

إيجاد السبل لنقل السلع من دولة إلى أخرى

تابع «باغة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، لدى الاردن موقع مهم بين مصر والعراق، لذلك سيحدث تبادل تجاري بين الأطراف المختلفة في هذه الاتفاقية، وإيجاد السبل لنقل السلع من دولة إلى أخرى عبر طرف وسيط بهذه المعادلة.

تطوير الموانىء البحرية

أضاف أستاذ الاستثمار، أن معنى «تجارة الترانزيت» هو تطوير الموانىء البحرية، سواء بزيادة أطوال أرصفتها، أو أعماقها، لاستقبال أكبر السفن العالمية، ولديها دور قوي في توفير العملة الصعبة، وهناك توجيهات رئاسية بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع هذه النوعية من التجارة.