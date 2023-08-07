نائب رئيس «مستقبل وطن» وأمين التنظيم يناقشان قضايا التحرك الحزبي

في إطار ‏سلسلة اللقاءات الدورية مع قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظات المختلفة، التقى النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، مع أمناء الحزب والتنظيم والهيئة البرلمانية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.‏

تفاصيل اللقاء

وتناول الحوار في الاجتماع، عددا من القضايا المهمة المتعلقة بخطط التحرك الحزبي في المرحلة المقبلة، وتطوير آليات العمل التنظيمي، ودور قيادات وكوادر الحزب في التفاعل الإيجابي مع القضايا الجماهيرية المتعلقة بكل محافظة.

‏وحضر الاجتماع النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمستشار السياسي الدكتور محمد كمال، واللواء يحيى عيسوى الأمين العام المساعد للحزب.‏

عبد الجواد يؤكد على أهمية الاصطفاف الحزبي

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أهمية الاصطفاف الحزبي، وإعلاء مصالح الوطن، مشيدا بحالة الحراك والتطوير التي يشهدها الحزب بفضل قياداته وكوادر ورموزه، كما ناقش مع الحضور عددا من المقترحات المتعلقة بتطوير الأداء الحزبي.

وأشار النائب علاء عابد إلى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الحزبى، وأكد على دور قيادات الحزب في تعميق الوعي، وبث روح الإنجاز بين أعضاء الحزب وفي التفاعلات الجماهيرية.

وأشاد النائب يحيى عيسوى بدور كوادر وقيادات الحزب المنتشرة فى أنحاء الجمهورية فى العمل التنظيمي والجماهيرى، كما أكد الدكتور محمد كمال أهمية الحراك الحزبي في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد‏، وتواصل أمانة التنظيم اجتماعاتها بقيادات وكوادر الحزب لباقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.