وكيل «زراعة الشيوخ»: يجب تغيير ثقافة الاستهلاك لتحقيق الأمن الغذائي

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ هناك العديد من التحديات التي جرى مناقشتها خلال جلسات اليوم، الخاصة بالقطاع الزراعي، أبرزها يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تغيير ثقافة الاستهلاك.

السباعي: لابد من تغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين

أضاف «السباعي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف»، وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ الثقافة المنتشرة بين المواطنين الخاصة بـ الاستهلاك بها خلل، ولابد من التوعية لإصلاحها، مشيرا إلى دور حملات التوعية من المجتمع المدني والتعاونيات والدولة، والتوعية بأهمية الاستهلاك المنضبط وحسب الاحتياجات، لوقف هدر الموارد الغذائية وخاصة الغذاء.

تحديات قطاع الزراعة

تابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ: أنَّه جرى إلقاء الضوء على نقاط مضيئة، وسط التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة، مثل أنَّ مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، وفي إنتاج التمور، والثامنة في التصدير الزراعي بوجه عام» مشيراً إلى القفزة في حجم التصدير الزراعي، الذي تحقق العام الماضي.