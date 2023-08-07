المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يناقش الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ اجتماعات لجنة الزراعة والأمن الغذائي اليوم ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، تميزت بخصوصية نقاشاتها، حيث تناولت الأمن الغذائي وأهميته الفائقة فهو ليس برفاهية بل أمن قومي.

السباعي: تخوفات عالمية حول الأمن الغذائي

وأضاف «السباعي» خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ هناك تخوفات عالمية محيطة بتحقيق الأمن الغذائي بسبب اندلاع العديد من الأزمات عالمياً مثل «كوفيد-19» والأزمة الروسية والتضخم وتأثير قلة الموارد.

دعم الفلاح وتسعير مستلزمات الإنتاج

وتابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ، «عنوان جلسة اليوم دار حول تسعير مستلزمات الانتاج والائتمان والقروض ودعم الفلاح وأبرز تحديات الزراعة التي تواجهنا بصفة عامة من ندرة الموارد المائية وقصورها بالنسبة لاحتياجاتنا بجانب التغيرات المناخية وما صاحبها من تأثير على حجم الإنتاجية ونوعية المحاصيل».