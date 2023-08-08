الحوار الوطني يناقش أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية

قال النائب محمد شوقي، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إنَّ القانون الخاص بالانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية من مشاركة وغيرها، يمنح للهيئة الوطنية للانتخابات صلاحيات بعينها، وكذلك القضاء ومدى متابعته للعملية الانتخابية.

شوقي: مناقشة الأسباب وراء العزوف عن المشاركة السياسية

وأضاف «شوقي» خلال حواره مع مراسلة «إكسترا لايف» خلال تغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّه خلال جلسات اليوم للحوار الوطني تم مناقشة الأسباب وراء العزوف عن المشاركة السياسية والحق في الانتخاب، قائلا «ماذا يمنع الناس من المشاركة؟ ولماذا نسبة المشاركة محدودة وليست بالقدر المأمول؟ وما أسباب العزوف عن المشاركة والممارسة السياسية بوجه عام؟».

كيفية زيادة أعداد المشاركة السياسية

وتابع مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية، «بغض النظر عن الأسباب التي هناك اتفاق حولها أو شبه اتفاق.. فكان الاهتمام أكثر بسبل وطرق الحل وعلاج هذه المشكلات من بعض المتحدثين بالنظر والبحث من خلال الاستعانة بالوسائل التكمولوجية الحديثة لـالتصويت الالكتروني».