«حماة الوطن»: الأحزاب المصرية تعمل لتعزيز المشاركة في التوعية السياسية

يترأس اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وفد الحزب المشارك في الملتقى الثاني للأحزاب المصرية الذي يُقام اليوم في سوهاج، ويضم ممثلي الأحزاب من المحافظات التالية «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان والبحر الأحمر».

ويأتي هذا في إطار التنسيق بين حزب حماة الوطن والأحزاب السياسية، من أجل البناء والتنمية في صعيد مصر والاستعداد للاستحقاقات الدستورية التي ستجري خلال الفترة القادمة.

خطة عمل حماة الوطن مع الأحزاب السياسية

وأكد اللواء طارق نصير، أنّ اللقاء هو الثاني الذي يتم من أجل بلورة برامج وخطط واستراتيجيات عمل الحزب على أرض الواقع بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى، والتي تتمثل في رفع الوعي لدى المواطن للمشاركة السياسية في الاستحقاقات القادمة والتي تبدأ بالانتخابات الرئاسية ثم «الانتخابات المحلية»، وتنتهي بالانتخابات البرلمانية بغرفتيها، فضلا عن التعرف على المشكلات المجتمعية لتلك المحافظات والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية والتنفيذية.

ملتقى الأحزاب السياسية

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أنّه على هامش الملتقى سيعقد اجتماعا مع أمناء المحافظات المشاركين من حزب حماة الوطن في النسخة الثانية لملتقى الأحزاب السياسية، لدعم مسيرة عمل الحزب وتنفيذ التكليفات المخطط لها من قيادات الحزب وفقا لخطة عمله وبرامجه الموضوعة.

يذكر أنّ حزب حماة الوطن أصدر بيانا لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية يشهد بها القاصي والداني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.