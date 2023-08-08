تعرف على أعراض انخفاض السكر في الدم وأفضل أنواع الأنسولين

كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن أعراض انخفاض السكر في الدم، وكيفية علاج نقص السكر في الدم، موضحا أفضل أنواع الأنسولين.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح لـ«الوطن»، إن انخفاض نسبه السكر في الدم، يحدث عندما يصل قياس السكر في الدم إلى أقل من أو يساوی 70 مجم / دیسیلیتر.

أعراض وعلاج انخفاض السكر في الدم

وتابع بأن أعراض انخفاض سكر الدم هي: شحوب، ارتعاش، تغيرات مزاجية، تغيم الرؤية، دوار، تعرق، جوع، صداع، شعور بالتعب الزائد.

ولفت إلى أن أنواع الأنسولين هي:

- الأنسولين سريع المفعول:

يبدأ مفعوله بعد 15 دقيقة من الإعطاء، ويصل إلى أعلى تركيز في الدم خلال (۱-۲) ساعة، ويستمر مفعوله من (٢-٤) ساعات.

- الأنسولين قصير المفعول (الأنسولين العادي):

يبدأ مفعوله بعد 30 دقيقة من الإعطاء، ويصل الي أعلى تركيز في الدم خلال (۲-۳) ساعات، ويستمر مفعوله من (٣-٦) ساعات.

- الأنسولين متوسط المفعول (NPH):

يبدأ مفعوله بعد (٢-٤) ساعات من الإعطاء، ويصل إلى أعلى تركيز في الدم خلال (١٢٠٤) ساعة، ويستمر مفعوله من (۱۲-۱۸) ساعه 24 ساعة.

- الأنسولين طويل المفعول:

يبدأ مفعوله بعد عدة ساعات من الإعطاء، ويستمر مفعولة 24 ساعة كاملة أو أكثر (ماعدا ليفيمير يستمر مفعولة من 6 ل 23 ساعة).

- الأنسولين المخلوط:

يبدأ مفعوله بعد 30 دقيقة من الإعطاء، ويصل الي أعلي تركيز في الدم خلال(۲-۱۲) ساعه، ويستمر مفعوله من (١٨-٢٤) ساعة.