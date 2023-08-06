الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغاً رسمياً من الهيئة العامة للشؤون المدنية، يفيد باستشهاد الشبان الثلاثة، الذين اعترضت قوة إسرائيلية خاصة سيارتهم، وأطلقت الرصاص عليها في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم.

استهداف سيارة فلسطينية في جنين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة، تابعة لوحدة «اليمام»، هي من نفذت عملية اغتيال الشبان الفلسطينيين الثلاثة، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة الفلسطينية المستهدفة، وسحبتها بعد تنفيذ عملية الاغتيال إلى خارج جنين، واستولت على جثامين الشهداء ورفضت تسليمها للجانب الفلسطيني.

وقال شهود عيان إن جثامين الشهداء الثلاثة كانت لا تزال داخل السيارة، فيما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة.

خلية مقاومة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني «أبو صويص»، أحد الشهداء الثلاثة، يتزعم «خلية مُقاومة»، تعمل ضد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأضاف أنه تم العثور على بنادق من طراز «إم-16» داخل السيارة المُستهدفة، قبل سحبها إلى خارج المخيم.