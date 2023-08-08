المطربة أمينة تعود بأغنية جديدة بعد فترة غياب طويلة

تعيش المطربة أمينة حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ تعود لجمهورها بأغنية جديدة، وذلك بعد فترة من غيابها عن الساحة الغنائية، ومن المُقرر طرحها قريبًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتتعاون المطربة أمينة، في أغنيتها الجديدة، مع الملحن خالد سلطان ومحمد غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي، في حين رفضت الشركة المنتجة للأغنية الإفصاح عن اسمها.

الملحن خالد سلطان، حقق نجاحات فنية بالتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء، خلال الفترة الأخيرة، منهم عمر كمال وسارة الزكريا في كليب «يا بيبي»، وطارق الشيخ في «أنا الهيرو»، وكذلك أغنية «مشيتي ياما» التي قدّمها الفنان أحمد شيبة، ضمن أحداث مسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

كما تعاون الملحن خالد سلطان، مع إسماعيل الليثي، في أغنية «أنا كبيرها» التي قُدمت ضمن الحملة الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، كما تعاون مع المطربة هدى، في أغنية «شغل البخور شغال» وآخرين.