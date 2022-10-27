موعد ومكان عزاء شقيق المطربة أمينة

أعلنت المطربة الشعبية أمينة، عن وفاة شقيقها صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، :«أخويا مات.. اللي في حاله مات، أخويا الغلبان مات، أخويا أنور مات».

موعد ومكان عزاء شقيق أمينة

وشيعت جنازة أنور الشقيق الأكبر لأمينة صباح اليوم من مسقط رأسه، بالإسكندرية إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة مقابر العامود بمحطة مصر بالإسكندرية، حيث ظهرت الفنانة بشكل حزين بينما تتلقى أمينة مساء اليوم عزاء شقيقها بمنزل العائلة بالإسكندرية.

نجوم الفن ينعون أمينة في وفاة شقيقها

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم بعض رسائل الدعم والمواساة لأمينة، حيث كتب الفنان محمد رجب تعليقا «إنستجرام»: «البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له».

بينما كتبت الفنانة إيمان العاصي: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وقالت الفنانة وفاء عامر: «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبركم يا رب»، وكتبت الفنانة منة فضالي، «البقاء لله حبيبتي شدي حيلك ربنا يصبر قلبك يا رب».

أمينة تتعرض لوعكة صحية

الجدير بالذكر أن أمينة، كانت أعلنت عن تعرضها لازمة صحية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مؤكدة أن حالتها منعتها من حضور حفل زفاف الإعلامية سالي عبدالسلام.