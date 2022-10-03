المطربة أمينة تتعرض لأزمة صحية.. وتوجه رسالة لـ سالي عبدالسلام

أعلنت المطربة أمينة، تعرضها لأزمة صحية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مؤكدة أن حالتها منعتها من حضور حفل زفاف الإعلامية سالي عبدالسلام.

وكتبت أمينة عبر تطبيق ستوري قائلة: «أنا تعبانة جدا جسديا ونفسيا بس عايزة أقول حاجة لسالي عبدالسلام أنا يوم فرحك كنت تعبانة ومازلت بس يشهد ربنا إن اللي بعتهولي كان فرح قديم أنا ببر ليكي مش ضعف بس عشان إنتي غالية عندي بس كده».

حفل زفاف سالي عبدالسلام

واحتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بزفافها في أحد الفنادق النيلية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على رأسهم الكينج محمد منير، توفيق عكاشة وحرمه حياة الدرديري، ريهام إبراهيم، دينا كريم، شريف مدكور ، شريهان أبو الحسن، محمد الدسوقي رشدي وحرمه، دعاء عامر والفنان مجد القاسم وميلاد أبي رعد والدكتور أيمن رشوان، أحمد سالم، شيماء السباعي، الفنانة ريم البارودي وإيناس علي، والإعلاميات سهير جودة ، منى عبدالغني، مفيدة شيحة والفنانة سيمون، وتم عقد القران على يد الشيخ خالد الجندي.

تعرض أمينة لتمزق في أربطة الركبة

وفي يونيو الماضي سقطت أمينة، في أحدي الحفلات على المسرح أدى إلى تمزق في أربطة الركبة وكتبت وقتها عبر صفحتها على «الفيس بوك» قائلة: «جماعة الناس اللي مفكرة أن العيشة وردي، وياما هنا ياما هناك، إحنا برضوا بني آدمين وبنتعب، وبيحصل انتكاسات زي أي حد، ودي حاجة حصلت غصب عني، كل ده مش مهم، قد ما مهم أوي، أني لقيت ناس كتير الحمد لله بتبعت تسأل عليا وتطمن عليا، وناس تانية بتشتم فيا وشمتانة، وبتقول أحسن ما تقطع، أحسن دي بتترقص، أحسن دي مش عارف إيه؟ ليه كل ده، ليه الغل والحقد ده، ليه الكره الغير مبرر ده؟».