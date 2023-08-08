«الأعلى للثقافة»: مصر تشهد مشروعا عملاقا لإحياء القاهرة التاريخية

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مصر تشهد تطورا ثقافيا كبيرا من خلال عدد من المشاريع العملاقة، منها التجلي الأعظم وإحياء مسار العائلة المقدسة والقاهرة الإسلامية.

مصر لم تشهد في تاريخها الحديث هذا الكم من التطوير

وأضاف عضو المجلس الأعلى للثقافة «لجنة التاريخ والآثار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن مصر لم تشهد في تاريخها الحديث هذا الكم من التطوير والاهتمام بالثقافة والآثار الغير فرعونية، وأن هناك مشروعا متكاملا لإحياء القاهرة التاريخية بكل أشكالها وتفاصيلها لتحويلها إلى منطقة جاذبة للسياح من كل أنحاء العالم.

السيدة نفيسة عاشت وماتت بمصر

وأكد «ريحان»، أن السيدة نفيسة التي تم تطوير مسجدها وافتتاحه اليوم بحضور الرئيس السيسي هي ابنة الحسن ابن علي، وقد عاشت وماتت في مصر، وكان هناك علاقة خاصة بينها وبين المصريين أثناء حياتها واستمرت تلك العلاقة بعد وفاتها واصبح المسجد الخاص بها هو احد اهم واكبر المساجد في مصر.