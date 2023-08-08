تفاصيل تطوير مسجد السيدة نفيسة.. مساحات خضراء وعربات لخدمة الزوار و«متحف مفتوح» (صور)

كشفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن انتهاء أعمال تطوير ميدان السيدة نفيسة ومحيطها وشارع الأشراف، ليكون تحفة جمالية ومشهد رائع ضمن مشروع إحياء مسار مزارات آل البيت بالقاهرة، وفق توجيهات القيادة السياسية، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي، لمسجد السيدة نفيسة وافتتاح أعمال تطوير المسجد.

وقالت إنّ أعمال التطوير شملت الارتقاء بشارع الأشرف ليكون على غرار شارع المعز، وأشبه بمتحف مفتوح أمام الزوار، فضلا عن طلاء واجهات العقارات في الشارع، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وتطوير المساجد والأضرحة الموجودة على طول الشارع.

زيادة المساحات الخضراء

وأضافت نائب المحافظ، أنّه جرى زيادة المساحات الخضراء في ميدان السيدة نفيسة، ومراعاة البعد البيئي، وتطوير الجزر الوسطى، وتجميل ورصف الأرضيات والأرصفة ورفع كفاءة الإضاءة.

مسار آل البيت

ولفتت إلى أنّه جرى الاهتمام بالطرق المؤدية إلى ميدان السيدة نفيسة، ضمن خطة مسارات آل البيت، ومنها سور مجرى العيون، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي بشارع صلاح سالم حتى مزارات آل البيت بشارع الأشراف ومحيط مسجد السيدة نفيسة، والحدائق العامة بمنطقة السيدة عائشة، فضلا عن إقامة بوابة على مدخل شارع الأشرف مع الاستعانة بعربات كهربائية لخدمة زوار الشارع.