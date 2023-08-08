«القاهرة الإخبارية»: تركيا تدرس فرضية التخريب في تفجير ميناء «ديرينس»

أكد أحمد جولدال، رئيس مجلس الحبوب التركي، أن السُلطات التركية تدرس فرضية التخريب، كـ سبب للانفجار الذي وقع في ميناء ديرينس أمس الاثنين.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» تصريحات «جولدال»، نقلًا عن لوكالة «سي إن إن تورك»، قائلا: «هذه منطقة ميناء ولا يمكن لأي شخص لم يجتز الفحص الأمني ​​الدخول إليها، سواءً كان مسؤولًا حكوميًا أو موظفًا أو صاحب عمل، فلا يمكنهم الدخول».

وتابع: «كل الاحتمالات بالطبع ستكون موضع شبهة، لكن احتمال التخريب يعتبر الأضعف».

وتعرض ميناء ديرينس في ولاية كوجالي التركية، يوم أمس الإثنين، لانفجار ضخم وتوافدت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى منطقة الانفجار وقت وقوعه، بينما لم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار، ولا توجد تقارير رسمية عن وقوع ضحايا.