زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

كشفت هيئة الطوارئ والكوارث التركية، عن وقوع زلزال شدته 5 درجات على مقياس ريختر، في مدينة قونية، وسط البلاد.

تدابير احترازية في تركيا لتجنب الكوارث عند وقوع الزلازل

وعمدت تركيا لاتخاذ تدابير احترازية، من أجل تجنب الكوارث عند وقوع زلزال في مدينة إسطنبول، متوقع أن يحدث خلال الفترة المقبلة، تصل شدته إلى 7 درجات، في ظل تحذيرات مستمرة من خبراء الزلازل والجيولوجيا والبلديات، بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد، في 6 فبراير الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 50 ألف شخص وآلاف المصابين.

إنشاء 350 ألف وحدة سكنية مضادة للكوارث الطبيعية

وذكرت السلطات التركية، أنها ستعمل على إنشاء 350 ألف وحدة سكنية مضادة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل، مع اتجاه الحكومة لتقديم دعم مالي لأصحاب العقارات القديمة التي تحتاج الصيانة والترميم بحسب مسؤول تركي مؤخرا.