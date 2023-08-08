مراسل القاهرة الإخبارية بتركيا يكشف عن تفاصيل انفجار 13 صومعة بميناء درينجة

كشف عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية بالعاصمة التركية أنقرة، عن تفاصيل انفجار ميناء درينجة التركي، لافتًا إلى أن آخر إحصائية لوزير الصحة التركي، أكدت إصابة 12 شخصا، منهم 3 في حالة خطيرة كحصيلة نهائية لهذا الانفجار.

الانفجار وقع في ميناء درينجة بولاية ديجلي شرق اسطنبول

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الانفجار وقع في ميناء درينجة بولاية ديجلي شرق اسطنبول وأدى لتأثر وانهدام جزئي في 13 صومعة موجودة في الميناء.

وأشار إلى أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار تحتوي على 60 صومعة، منها 13 انهدمت بشكل جزئي وتناثرت منها الحبوب، لافتًا إلى أن السلطات التركية تميل إلى أن سبب الانفجار هو الضغط الناتج عن غبار القمح.

وشدد على أن هذا النوع من الانفجارات نادر الحدوث، ويدخل تاريخ تركيا بسبب حدوث انفجار بسبب غبار القمح، مشيرًا إلى أن الخبراء أكدوا تولد نوع من الكهرباء والشرارة عند تحميل وتفريغ القمح.

وأكد أن الخبراء، أشارو إلى أن الصومعة قد يكون لديها مشكلة، لافتًا إلى أن الانفجار سمعت به كافة أنحاء المدينة، وأن كافة سكان المنطقة ظنوا أن هناك زلزال وقع في المنطقة لانها منطقة مهددة بالزلازل.