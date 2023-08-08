ناقد مسرحي: الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح مميزة ومختلفة

قال الناقد المسرحي أحمد صلاح الحكيم، إنَّ الفنان محمد رياض رئيس الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح استطاع أن يقدم هذه الدورة بشكل مختلف ومميز ليصل لأكبر كم من الجمهور.

اهتمام إعلامي كبير بالدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح

وأضاف الناقد المسرحي، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN»، أنَّ هناك اهتمام إعلامي كبير بهذه الدورة بجانب الاهتمام بنشر المعلومات عن المهرجان إلكترونيًا بشكل مستمر من خلال صفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل لفئة جديدة من الجمهور.

اختيار عادل إمام ليكون شخصية المهرجان «اختيار ذكي»

وأكّد الناقد المسرحي في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أنَّ اختيار عادل امام ليكون شخصية المهرجان كان اختيار ذكي وقد أسهم في منح المهرجان الطابع الجماهيري الذي كان يفتقده في الدورات السابقة.

مسرح السامر يستقبل أول عروض الفرقة القومية

ويستقبل مسرح السامر بالعجوزة اليوم الثلاثاء، أول عروض الفرقة القومية بالإسكندرية، لتقديم العرض المسرحي «يهودي مالطا»، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري دورة عادل إمام.