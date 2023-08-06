الناقد أحمد خميس الحكيم عن المهرجان القومي للمسرح: يكشف عن جواهر حقيقية

أشاد الناقد أحمد خميس الحكيم، بمستوى الأعمال المشاركة في الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح والتي تستمر فعالياتها حتى 14 أغسطس الجاري، قائلا عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»، «المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف عن جواهر حقيقية من خلال عروض شباب المسرحيين، سعدت للغاية بالمستوى والأفكار الطازجة».

ويتنافس على جوائز المهرجان القومي للمسرح 37 عرضًا مسرحيًا من بينها «ستوكمان» للمخرج أسامة رؤوف، «بوسطة» إخراج خالد جلال، «السراج» للمخرج محمد السباعي، «السراج» للمخرج محمد السباعي، ومسرحية «طيب وأمير» إخراج محمد جبر، وتضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في عضويتها كلا من: مجدى كامل، وطارق مهران، محمد الغرباوي، سحر حلمي والناقد جرجس شكري ومحمود حسن.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان محمد رياض في 29 يوليو الماضي، وهي الدورة التي تحمل اسم النجم الكبير عادل إمام، وشهدت تكريم عدد كبير من المبدعين في مجال المسرح من بينهم صلاح عبدالله، خالد الصاوي، رياض الخولي، محمد أبو داود، ورشدي الشامي بالإضافة إلى مبدعين آخرين.